الجيش الأميركي: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن

أعلن الجيش الأميركي انه أغرق حتى الآن أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بما في ذلك سفينة مُسيّرة اشتعلت فيها النيران.



وذكر قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الأميرال براد كوبر أن هجمات إيران بالصواريخ الباليستية تراجعت 90 بالمئة منذ اليوم الأول للحرب.