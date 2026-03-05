وزير الحرب الأميركي: لن نوسع أهدافنا العسكرية في إيران

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لن توسع أهدافها العسكرية في إيران، وذلك بعد أن ذكر الرئيس دونالد ترامب لوكالة رويترز إنه يتعين أن تشارك الولايات المتحدة في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.



وأضاف هيغسيث: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا. نحن نعرف تماما ما نسعى لتحقيقه".