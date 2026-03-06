الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلومبرغ نيوز: قطر تعرض تأجير ناقلتي غاز على الأقل

أخبار دولية
2026-03-06 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلومبرغ نيوز: قطر تعرض تأجير ناقلتي غاز على الأقل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلومبرغ نيوز: قطر تعرض تأجير ناقلتي غاز على الأقل

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الجمعة أن قطر تعرض ناقلتين على الأقل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تشغلها للتأجير، في ظل استمرار إغلاق منشأة التصدير الضخمة التابعة لها في الخليج بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ونقل التقرير عن مصادر تجارية مطلعة أنه جرى عرض الناقلتين الثمامة ومسيعيد المستأجرتين بموجب عقد طويل الأجل من قبل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.

أخبار دولية

نيوز:

تأجير

ناقلتي

الأقل

LBCI التالي
ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"
وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:23

بلومبرغ نيوز: قطر تعرض تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بعد تعليقها للإنتاج

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

بلومبرغ نيوز: موانئ دبي العالمية تعلق عملياتها بميناء جبل علي في دبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-23

بلومبرغ نيوز: ويتكوف وكوشنر يعتزمان عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف يوم الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

بلومبرغ نيوز: لوفتهانزا تعتزم استئناف رحلاتها إلى إيران هذا الأسبوع رغم الاحتجاجات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:53

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات

LBCI
أخبار دولية
04:13

وزير النقل الفرنسي : 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
03:33

المقيمون في دبي يتلقون إنذارات على هواتفهم من "تهديد صاروخي محتمل"

LBCI
أخبار دولية
03:30

بريطانيا تقبض على 4 للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:02

وزارة الخارجية: قطر تندد بالهجوم الإيراني على مبان في البحرين تضم أفرادا من القوات البحرية القطرية

LBCI
أخبار دولية
00:18

وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد

LBCI
آخر الأخبار
03:44

بري يترأس في عين التينة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

LBCI
خبر عاجل
2026-03-02

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:51

استهداف مبنى المقاصد في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
04:48

الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...

LBCI
أمن وقضاء
04:21

المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين

LBCI
أخبار لبنان
04:20

علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
01:47

هذه تفاصيل الغارات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
01:43

غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:35

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
أمن وقضاء
02:03

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

LBCI
خبر عاجل
13:09

انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:26

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

LBCI
خبر عاجل
13:22

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More