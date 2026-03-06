بلومبرغ نيوز: قطر تعرض تأجير ناقلتي غاز على الأقل

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الجمعة أن قطر تعرض ناقلتين على الأقل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تشغلها للتأجير، في ظل استمرار إغلاق منشأة التصدير الضخمة التابعة لها في الخليج بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.



ونقل التقرير عن مصادر تجارية مطلعة أنه جرى عرض الناقلتين الثمامة ومسيعيد المستأجرتين بموجب عقد طويل الأجل من قبل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.