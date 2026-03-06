وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الجمعة التصدي لهجوم بطائرات مُسيرة على قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط.



وشنت إيران هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ على قواعد أميركية في المنطقة، وذلك عقب توجيه ضربات إسرائيلية وأميركية على الجمهورية الإسلامية منذ يوم السبت مما أدى إلى مقتل كبار قادتها.