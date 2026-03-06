السعودية تعلن اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض

أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض الجمعة، في وقت تواصل إيران شن هجمات على دول الخليج ردا على الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وافاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عبر إكس عن "اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض"، وذلك بعدما كانت السلطات السعودية أعلنت باكرا صباح الجمعة اعتراض ثلاثة صواريخ كانت متجهة نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم قوات أميركية.