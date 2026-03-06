إرنا: سقوط قتلى في هجوم صاروخي على مدينة شيراز الإيرانية

قُتل عدة أشخاص مساء الخميس في هجوم صاروخي على مدينة شيراز في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الجمعة.وأفادت إرنا على تلغرام بأنه "مساء الخميس، تعرض متنزّه في منطقة زيباشهر في مدينة شيراز لهجوم صاروخي نفذه النظام الأميركي-الصهيوني الإجرامي".وأشارت إلى أنه "وفقا لجهاز الإنقاذ، قُتل وجُرح العديد من المواطنين" موضحة أن "عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض ما زالت مستمرة".