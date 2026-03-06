ترامب يضع "الاستسلام غير المشروط" لإيران سبيلا وحيدا لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، فيما تشهد الجمهورية الإسلامية ولبنان الغارات الأعنف منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية قبل أسبوع.



وقال الرئيس الأميركي إنه في حال استسلام الجمهورية الإسلامية، ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنقاذ إيران "من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصاديا وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى"، لافتا الى أن ذلك سيتطلب تنصيب "قائد عظيم ومقبول".

