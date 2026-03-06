المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة

حذر المستشار الالماني من انهيار لإيران قد يتسبب بموجهة هجرة خارج السيطرة، وذلك في اليوم السادس من الحرب في الشرق الاوسط.



وقال فريدريش ميرتس إن "حربا لا نهاية لها ليست في صالحنا ينبغي الا ينهار الاقتصاد الايراني. يجب منع موجهات الهجرة انطلاقا من ايران والتي لا يمكن السيطرة عليها"، منبها الى خطر "انهيار الدولة الايرانية".