البحرية الإيرانية تعلن إطلاق "موجة مكثفة من الهجمات بالمسيرات" على القوات الأميركية



أعلن الجيش الإيراني السبت أن قوات البحرية أطلقت موجة من الهجمات بالمسيرات على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني.



وأفاد الجيش في بيان نقلته وكالة إرنا الرسمية أن "البحرية الإيرانية استهدفت قواعد أميركية والأراضي المحتلة (إسرائيل) بموجة مكثفة من الهجمات بالمسيّرات".



وأضاف أن بين المواقع المستهدفة قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات التي تضم قوات أميركية وقاعدة أخرى في الكويت و"منشأة إستراتيجية" في إسرائيل.