الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه "في انتظار" القوات الأميركية التي ستواكب سفنا في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-03-07 | 01:06
الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه "في انتظار" القوات الأميركية التي ستواكب سفنا في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه "في انتظار" القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني معلقا على إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الإستراتيجي، "إننا في انتظارهم" مؤكدا بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس "نوصي الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا".
أخبار دولية
الثوري
الإيراني
"في
انتظار"
القوات
الأميركية
ستواكب
وزير الدفاع السعودي يحذر إيران من "الحسابات الخاطئة"
البحرية الإيرانية تعلن إطلاق "موجة مكثفة من الهجمات بالمسيرات" على القوات الأميركية
السابق
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-03-02
الحرس الثوري الإيراني يهدد "بحرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز"
أخبار دولية
2026-03-02
الحرس الثوري الإيراني يهدد "بحرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز"
0
خبر عاجل
2026-02-28
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "خطر" و"مغلق بحكم الواقع"
خبر عاجل
2026-02-28
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "خطر" و"مغلق بحكم الواقع"
0
أخبار دولية
2026-03-04
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-03-04
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
0
خبر عاجل
2026-03-02
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وأن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره
خبر عاجل
2026-03-02
وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وأن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:04
تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
أخبار دولية
09:04
تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط
0
أخبار دولية
08:29
أردوغان لستارمر: يمكن بذل الجهود للحوار بشأن إيران
أخبار دولية
08:29
أردوغان لستارمر: يمكن بذل الجهود للحوار بشأن إيران
0
أخبار دولية
08:25
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة في الخليج ترفع علم جزر مارشال
أخبار دولية
08:25
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة في الخليج ترفع علم جزر مارشال
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-06
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
2026-03-06
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
0
آخر الأخبار
08:10
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: لا نرى حتى الآن أي مؤشر على وجود انتفاضة شعبية في إيران
آخر الأخبار
08:10
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: لا نرى حتى الآن أي مؤشر على وجود انتفاضة شعبية في إيران
0
أخبار لبنان
2026-01-24
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
2026-01-24
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
0
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
3
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
4
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
5
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
6
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
7
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
8
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
