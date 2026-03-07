وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى رفع المزيد من العقوبات المفروضة على النفط الروسي



قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إن حكومته تدرس إمكان رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها موقتا للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.



وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران ردا على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى توقف النشاط في مضيق هرمز.



وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8,5 في المئة الجمعة، وارتفع بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال أسبوع بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو وحده الكفيل بإنهاء حرب الشرق الأوسط.



وقال بيسنت لقناة "فوكس بيزنس" الجمعة "قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي".



وأضاف "هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات".



وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطال فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.