الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى رفع المزيد من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

أخبار دولية
2026-03-07 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى رفع المزيد من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى رفع المزيد من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

     
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إن حكومته تدرس إمكان رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها موقتا للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
     
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران ردا على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى توقف النشاط في مضيق هرمز.
     
وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8,5 في المئة الجمعة، وارتفع بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال أسبوع بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو وحده الكفيل بإنهاء حرب الشرق الأوسط.
     
وقال بيسنت لقناة "فوكس بيزنس" الجمعة "قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي".
     
وأضاف "هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات".
     
وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطال فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

أخبار دولية

الخزانة

الأميركي

المزيد

العقوبات

المفروضة

النفط

الروسي

LBCI التالي
بزشكيان: نعتذر... ولن نستسلم
وزارة الخارجية الأميركية توافق على صفقة بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:04

وزير الخزانة الأميركيّ: قد نرفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسيّ

LBCI
آخر الأخبار
16:52

وزير الخزانة الأميركيّ: قد نرفع عقوبات عن النفط الروسيّ

LBCI
أخبار دولية
2026-02-06

وزير الخزانة الأميركي: فرض المزيد من العقوبات على روسيا يتوقف على مسار محادثات السلام

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

وزير الخزانة الأميركي: الملايين من براميل النفط بعيدة عن الخليج والبحرية الأميركية ستوفر ممرا آمنا لناقلات النفط إذا لزم الأمر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:04

تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
08:29

أردوغان لستارمر: يمكن بذل الجهود للحوار بشأن إيران

LBCI
أخبار دولية
08:25

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة في الخليج ترفع علم جزر مارشال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-03-06

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
آخر الأخبار
08:10

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: لا نرى حتى الآن أي مؤشر على وجود انتفاضة شعبية في إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More