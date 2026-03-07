بزشكيان: نعتذر... ولن نستسلم

تقدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالاعتذر من دول الجوار، ودعاها لاتخاذ إجراءات ضد مجموعات تهدد أمن إيران، كما اعلن ان طهران ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدها.



وإذ شدد لـ"العدو" بأن أحلامه بشان الاستسلام لن تتحقق، أكد الالتزام بالقوانين الدولية والأسس الإنسانية، مضيفا: "لا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقنا القانونية".