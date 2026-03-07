حاملة طائرات أميركية ثالثة تستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط

تستعد الولايات المتحدة لإرسال مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، وعلى رأسها حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، وفق ما أفادت قناة "فوكس نيوز".



وذكرت أن "مجموعة حاملة الطائرات الثالثة تتهيأ لعبور المحيط الأطلسي والانضمام إلى العمليات العسكرية ضد إيران، ومن المتوقع أن يتم نشر حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش قريبًا".



كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الفرقة 82 للقتال البري قد يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط في حال توسع الصراع مع إيران.



وتتواجد حالياً حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بينما تتمركز حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر.