حاملة طائرات أميركية ثالثة تستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-07 | 04:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاملة طائرات أميركية ثالثة تستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط
تستعد الولايات المتحدة لإرسال مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، وعلى رأسها حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، وفق ما أفادت قناة "فوكس نيوز".
وذكرت أن "مجموعة حاملة الطائرات الثالثة تتهيأ لعبور المحيط الأطلسي والانضمام إلى العمليات العسكرية ضد إيران، ومن المتوقع أن يتم نشر حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش قريبًا".
كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الفرقة 82 للقتال البري قد يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط في حال توسع الصراع مع إيران.
وتتواجد حالياً حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بينما تتمركز حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر.
أخبار دولية
طائرات
أميركية
ثالثة
تستعد
للتوجه
الشرق
الأوسط
التالي
الأردن: الصواريخ والمسيرات الايرانية استهدفت منشآتنا الحيوية
بزشكيان: نعتذر... ولن نستسلم
السابق
