الأردن: الصواريخ والمسيرات الايرانية استهدفت منشآتنا الحيوية

أخبار دولية
2026-03-07 | 06:53
الأردن: الصواريخ والمسيرات الايرانية استهدفت منشآتنا الحيوية
الأردن: الصواريخ والمسيرات الايرانية استهدفت منشآتنا الحيوية

اتهمت عمان إيران باستهداف منشآته الحيوية.

 

وأكّدت أنّ صواريخها ومسيراتها ال119 التي أطلقت على الأردن لم تكن عابرة.

     

وقال مدير الإعلام العسكريّ العميد مصطفى الحياري في مؤتمر صحافي إنّ "إيران استهدفت خلال أسبوع أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ب 119 صاروخًا وطائرة مسيرة”.

 

وأشار إلى أنّ سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية تمكّن من اعتراض 108 صاروخًا ومسيرات. 

 

وأوضح أنّ "الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الأردن كانت موجهة على أهداف أردنية بحتة، ولم تكن صواريخ عبور كما يظن البعض"، بل استهدفت "مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية".

