الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة في الخليج ترفع علم جزر مارشال

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في الخليج، في ظل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي دخلت أسبوعها الثاني.



وأورد الحرس في بيان عبر موقعه الالكتروني سباه نيوز أن "ناقلة نفط تحمل الاسم التجاري لويز ب. وترفع علم جزر مارشال، إحدى أصول الولايات المتحدة الإرهابية، أصيبت بمسيّرة في وسط الخليج الفارسي".