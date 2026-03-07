أردوغان لستارمر: يمكن بذل الجهود للحوار بشأن إيران

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هاتفيا بأنه لا يزال بالإمكان اتخاذ خطوات لوضع أساس للحوار بشأن إيران، وأن جهود تركيا الرامية إلى تحقيق السلام مستمرة.



وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية اليوم السبت أن أردوغان قال إن تركيا تتابع عن كثب مسار الأحداث الذي بدأ مع الهجمات على إيران، وإن التدخلات لفترة طويلة قد تُلحق ضررا بالغا بالاستقرار الإقليمي والعالمي.