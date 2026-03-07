تركيا تدرس إرسال طائرات اف-16 إلى شمال قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط

أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية بأن تركيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى شمال قبرص "لضمان أمن" هذا الجزء من الجزيرة الذي لا تعترف بسلطاته سوى أنقرة.



وأضاف المصدر: "في ضوء التطورات الأخيرة، يجري وضع خطط مرحلية لضمان أمن جمهورية شمال قبرص التركية. ويُعدّ نشر طائرات إف-16 في الجزيرة من بين الخيارات المطروحة".









