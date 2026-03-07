ترامب: كوبا تعيش آخر لحظاتها

اعتبر دونالد ترامب أن كوبا "تعيش لحظاتها الأخيرة" متوقعا "تغييرا كبيرا" فيها، وذلك بعد سلسلة تصريحات هاجم فيها قادة الجزيرة الشيوعية.وقال الرئيس الاميركي خلال قمة في فلوريدا (جنوب شرق) مع قادة دول حليفة في أميركا اللاتينية "سأهتم بكوبا"، ملمحا الى إجراء مفاوضات بهدف التوصل الى "اتفاق" محتمل.