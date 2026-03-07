مسؤول: الإمارات تريد توقف العدوان الإيراني على دول الخليج فورا

أعلن مسؤول إماراتي أن الإمارات تريد أن تشهد وقفا فوريا للعدوان الإيراني على دول الخليج التي لا تقاتلها.



وأضاف المسؤول: "أي نوع من التصعيد يثير القلق. نريد احتواء الحرب. لا نريد توسع الحرب. نريد أن يدرك الإيرانيون أنهم لا يساعدون أنفسهم بالهجوم على دول الجوار كلها وأن يتوقفوا ويدركوا ذلك".