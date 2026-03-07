عيسى بحث مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أعلنت وكالة "سانا" أن القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع التقى السفير الأمبركي لدى لبنان ميشال عيسى، وبحث معه عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.وتناول الجانبان في خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة الأميركية في بيروت مجموعة من القضايا السياسية والإنسانية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات الراهنة، وبحثا آفاق تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.وشدد الجانبان في ختام اللقاء، على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي، بما يدعم مسارات التفاهم والعمل المشترك، ويعزز فرص التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.