شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عيسى بحث مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
أخبار دولية
2026-03-07 | 15:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عيسى بحث مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
أعلنت وكالة "سانا" أن القائم بأعمال السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع التقى السفير الأمبركي لدى لبنان ميشال عيسى، وبحث معه عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الجانبان في خلال اللقاء الذي عُقد في مقر السفارة الأميركية في بيروت مجموعة من القضايا السياسية والإنسانية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات الراهنة، وبحثا آفاق تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.
وشدد الجانبان في ختام اللقاء، على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي، بما يدعم مسارات التفاهم والعمل المشترك، ويعزز فرص التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
