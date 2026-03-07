لاريجاني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى "تفكيك إيران"

أعلن أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني أن الولايات المتحدة وايران تسعيان إلى تفكيك الجمهورية الاسلامية.



وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي سجلت مسبقا إن "هدفهما كان تفكيك إيران من أساسها".