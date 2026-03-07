القيادة المركزية الأميركية تنفي احتجاز إيران جنودا أميركيين

نفت القيادة المركزية الأميركية احتجاز إيران أي أفراد من الجيش الأميركي رهائن أو أسرى.



جاء ذلك بعد أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منشور على إكس "وردت إلي تقارير تفيد بأن عددا من الجنود الأميركيين وقعوا في الأسر".



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز: "يبذل النظام الإيراني قصارى جهده لنشر الأكاذيب والتضليل. وهذا مثال آخر واضح على ذلك"