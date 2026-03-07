ترامب يقول إنه "لا يريد" أن يشن الأكراد هجوما على إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه "لا يريد" أن يشن الأكراد هجوما على إيران، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية.وصرح ترامب: "لا نريد أن ينخرط الأكراد (في الحرب). لدينا علاقة ودية للغاية مع الأكراد، كما تعلمون، لكننا لا نريد أن نجعل هذه الحرب أكثر تعقيدا مما هي عليه".