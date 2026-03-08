بزشكيان: إيران "ستضطر إلى الرد" إذا تعرّضت لهجوم انطلاقا من الدول المجاورة

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.



وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "أعلنا مرارا أننا أشقاء مع الدول المجاورة وأننا نود إقامة علاقات جيدة معها"، لكنه أضاف: "إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم".