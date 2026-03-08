الأخبار
بزشكيان: إيران "ستضطر إلى الرد" إذا تعرّضت لهجوم انطلاقا من الدول المجاورة
أخبار دولية
2026-03-08 | 01:40
بزشكيان: إيران "ستضطر إلى الرد" إذا تعرّضت لهجوم انطلاقا من الدول المجاورة
حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن بلاده "ستضطر إلى الرد" إذا تم استخدام أراضي الدول المجاورة لشن هجمات عليها.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "أعلنا مرارا أننا أشقاء مع الدول المجاورة وأننا نود إقامة علاقات جيدة معها"، لكنه أضاف: "إن حاول العدو استخدام أي بلد لمهاجمة أو اجتياح بلادنا، فسنضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
أخبار دولية
مسعود بزشكيان
إيران
هجوم
آخر الأخبار
14:26
نتنياهو: نقف إلى جانب جميع الدول التي تعرضت لهجوم من إيران وكثيرون يتواصلون معنا
آخر الأخبار
14:26
نتنياهو: نقف إلى جانب جميع الدول التي تعرضت لهجوم من إيران وكثيرون يتواصلون معنا
0
خبر عاجل
2026-03-07
الرئيس الإيراني: مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول
خبر عاجل
2026-03-07
الرئيس الإيراني: مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول
0
آخر الأخبار
2026-02-20
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران إذا تعرضت لهجوم منها
آخر الأخبار
2026-02-20
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران إذا تعرضت لهجوم منها
0
آخر الأخبار
2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
آخر الأخبار
2026-01-29
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
أخبار دولية
05:00
من دون إعلان اسمه... أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني يعلنون اختيار مرشد جديد
0
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
أخبار دولية
04:30
توقف توزيع الوقود في طهران "موقتا" بعد الغارات على مواقع نفطية
0
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
أخبار دولية
04:29
زلزال بقوة 5.3 درجات يهز غرب اليونان
0
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
أخبار دولية
04:23
فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين في غرق سفينة قاطرة إماراتية في مضيق هرمز
آخر الأخبار
05:05
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية
آخر الأخبار
05:05
رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية
0
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الإدارة بحثت خيارين إما إزالة اليورانيوم من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفه
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الإدارة بحثت خيارين إما إزالة اليورانيوم من إيران بالكامل أو جلب خبراء نوويين لتخفيفه
0
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: ترامب وفريقه يدرسون بجدية إرسال وحدات عمليات خاصة إلى إيران لمهام محددة
آخر الأخبار
23:43
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: ترامب وفريقه يدرسون بجدية إرسال وحدات عمليات خاصة إلى إيران لمهام محددة
0
أخبار دولية
02:36
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
أخبار دولية
02:36
أدرعي: مجلس الخبراء الإيراني يُتوقع أن يجتمع قريبًا... ونحذر كل من يخطط للمشاركة في الجلسة لاختيار الخليفة
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
3
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
4
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
5
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
6
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
7
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
8
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
أخبار لبنان
05:35
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
