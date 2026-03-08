عضو بمجلس الخبراء الإيراني: التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن آية الله محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس خبراء إيران أعلن التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.



وأشار وفقا للتقرير، الى أن هناك "بعض العقبات" التي لا تزال قائمة في هذه العملية.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهيئة المكلفة بتعيين الزعيم الأعلى لإيران كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره من دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.