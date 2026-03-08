الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل وقاعدة جوية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ باتّجاه مدينتي تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل وقاعدة جوية في الأردن.



وجاء في بيان للحرس الثوري نقله التلفزيون الرسمي أن "الموجة الـ28 من عملية الوعد الصادق 4 أُطلقت عبر صواريخ متطورة تابعة لقوة الحرس الجوفضائية ضد منطقتي بئر السبع وتل أبيب وقاعدة الأزرق الجوية".