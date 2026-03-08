الأخبار
شرطة النرويج: انفجار السفارة الأميركية قد يكون مرتبطا بالوضع الأمني
أخبار دولية
2026-03-08 | 07:35
شرطة النرويج: انفجار السفارة الأميركية قد يكون مرتبطا بالوضع الأمني
أعلنت الشرطة النرويجية إن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد أمام السفارة الأميركية في أوسلو قد يكون مرتبطا بالوضع الأمني الراهن، لكن لم يتم تحديد أي مشتبه بهم حتى الآن.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة فروده لارشن في مؤتمر صحفي: "من الطبيعي النظر إلى هذا الحادث في سياق الوضع الأمني الحالي، والنظر إليه على أنه قد يكون هجوما متعمدا استهدف السفارة الأميركية".
