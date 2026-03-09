البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية

أصيب عدد من الأشخاص الأحد في هجوم شنته مسيّرات إيرانية على جزيرة سترة البحرينية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس بوقوع انفجارين قويين.



وقالت الوزارة إن "عددا من المواطنين تعرضوا لإصابات جراء العدوان الإيراني السافر، من بينها إصابة بليغة، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف منطقة سترة".