الحرس الثوري يؤكد مبايعة مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني مبايعة مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية، بعد انتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة خلفا لوالده آية الله علي خامنئي الذي قتل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط.



وأكد أنه "يدعم خيار مجلس خبراء القيادة المحترم ومستعد للطاعة الكاملة والتضحية بالذات لتحقيق الوصايا الالهية".