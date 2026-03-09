السعودية تعلن اعتراض أربع مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين أنها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة كان يستهدف حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، قرب الحدود الإماراتية.وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع "اعتراض وتدمير أربع مسيّرات بالربع الخالي متجهةً إلى حقل شيبة".