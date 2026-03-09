الحوثيون يصفون انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران بأنه "ضربة مدوية لأعداء" طهران

رحب الحوثيون في اليمن المدعومون من طهران بتعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية، واصفين ذلك بأنه "ضربة مدوية لأعداء الجمهورية الإسلامية".



وكتب المكتب السياسي لـ"أنصار الله" على تلغرام أن "اختيار مجتبى خامنئي في هذه المرحلة الحساسة المهمة من تاريخ الأمة يمثل انتصاراً جديداً للثورة الإسلامية وضربة مدوية لأعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الأمة".