الإمارات تقول إن دفاعاتها الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات أطلقت من إيران

أعلنت السلطات الإماراتية في وقت مبكر من صباح الاثنين أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجوم صاروخي، فيما تواصل إيران ضرباتها الانتقامية في أنحاء الخليج.



وقالت وزارة الدفاع: "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".