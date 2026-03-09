إيران تطلق أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل بعد انتخاب مرشدها الأعلى الجديد

أطلقت إيران أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل الأحد بعد انتخاب المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.



وأفاد التلفزيون الرسمي على تلغرام بأن "إيران تطلق الموجة الأولى من الصواريخ تحت قيادة آية الله السيد مجتبى خامنئي باتجاه الأراضي المحتلة"، مرفقا المنشور بصورة لقذيفة كتب عليها "لبيك سيد مجتبى".