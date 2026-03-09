إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية

أسفر هجوم بطائرات مسيّرة إيرانية عن إصابة 32 مدنيا من بينهم أربعة في حالة خطيرة، فجر الاثنين في سترة بالبحرين، وفق وزارة الصحة.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الصحة أنه جراء هجوم إيراني بطائرات مسيرة في سترة، أصيب "32 مواطنا حتى الآن بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي".