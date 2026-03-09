الولايات المتحدة تطلب من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة البلاد بسبب الضربات الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأحد أنها طلبت من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة المملكة بعد الهجمات التي تشنّها إيران عليها ردا على ضربات واشنطن وإسرائيل.



وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها "طلبت من موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة المملكة العربية السعودية بسبب المخاطر التي تهدد سلامتهم".



ويذكر البيان المخاوف المستمرة بسبب الضربات التي تشنها إيران، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه مستعد لأسابيع أخرى من الحرب، وفي حين أعلنت طهران إنها مستعدة لذلك.



وكانت الولايات المتحدة سمحت في البداية للموظفين غير الأساسيين بمغادرة البلاد، لكنها لم تلزمهم بذلك.



واستهدفت طائرات مسيّرة السفارة الأميركية في الرياض الأسبوع الماضي، كما تسببت مسيّرات أخرى بأضرار في السفارتين الأميركيتين في الكويت والإمارات.



وأعلنت السعودية الأحد مقتل شخصين وإصابة 12 بجروح بعد سقوط مقذوف في محافظة الخرج.