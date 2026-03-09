مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، موضحة أن كل ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 10%، إذا استمر طوال معظم العام، ستقابله زيادة في التضخم العالمي 40 نقطة أساس.وقالت خلال ندوة استضافتها وزارة المالية اليابانية: "نشهد اختبارا جديدا لقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصراع الجديد في الشرق الأوسط".وأضافت: "نصيحتي لصناع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد هي أن يفكروا في ما لا يمكن تصوره وأن يستعدوا له".