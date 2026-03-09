زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء في المسيرات لحماية قواعد أميركية في الأردن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أن أوكرانيا أرسلت طائرات مسية اعتراضية وفريقا من الخبراء في المسيرات لحماية قواعد عسكرية أميركية في الأردن.



ونقل التقرير عن زيلينسكي القول إن الولايات المتحدة طلبت المساعدة يوم الخميس، وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي، مضيفا أنه من المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط قريبا.