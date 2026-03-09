الأخبار
أسعار السلع الاستهلاكية الصينية تسجّل أسرع ارتفاع منذ ثلاث سنوات

أخبار دولية
2026-03-09 | 08:33
أسعار السلع الاستهلاكية الصينية تسجّل أسرع ارتفاع منذ ثلاث سنوات
أسعار السلع الاستهلاكية الصينية تسجّل أسرع ارتفاع منذ ثلاث سنوات

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين الشهر الماضي، بأسرع وتيرة، منذ ثلاث سنوات، حسب ما أظهرت بيانات رسمية، بفضل عطلة رأس السنة القمرية وارتفاع أسعار النقط على وقع التوتر في الشرق الأوسط.
     
وتسعى بكين لتحويل الاستهلاك المحليّ إلى المحرّك الرئيسيّ للنمو الاقتصاديّ والابتعاد عن المحرّكات التقليدية مثل الصادرات والتصنيع.
     
لكنّ النتائج كانت محدودة إذ إنّ الناس غير مستعدين للإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد.
     
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسًا رئيسيًا للتضخم، 1,3 في المئة في شباط، حسب ما أفاد المكتب الوطنيّ للإحصاء.
     
وتعهّدت السلطات الصينية بتشجيع الإنفاق الداخليّ، قبيل عطلة رأس السنة القمرية التي كانت في شباط، وتشهد عادة ازديادًا في الإنفاق على السفر والتسوّق.
     
وساهم في الزيادة أيضا ارتفاع أسعار النفط على وقع المخاوف حيال التوتر في الشرق الأوسط قبيل الهجوم الأميركيّ-الإسرائيليّ على إيران في 28 شباط، علما بأن الصين تعتمد بشدّة على المنطقة لتلبية حاجاتها النفطية.
     
لكن محللين أكدوا بأن الزيادة لن تكون طويلة الأمد.

