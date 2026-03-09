الكويت: جنازة عسكرية لمسؤولَين في وزارة الداخلية

أقامت الكويت جنازة عسكرية لمسؤولَين في وزارة الداخلية، قُتلا "أثناء أداء واجبهما".



وقالت إنّ الرجلين قُتلا، في وقت مبكر من الأحد، لكنّها لم تخوض في مزيد من التفاصيل.



وأوضح الجيش الكويتيّ أنّ مناطق قريبة من المطار الدوليّ تعرّضت للقصف الأحد واعترضت قواته صواريخ وطائرات من دون طيار.





ونعت وزارة الداخلية "شهداء الخدمة المقدم عبد الله عماد الشرع والرائد فهد عبد العزيز المجيد من الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللذين استشهدا فجر اليوم".