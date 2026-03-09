الأخبار
الرئيس الفرنسيّ: باريس سترسل فرقاطتين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبيّ البحرية في البحر الأحمر
أخبار دولية
2026-03-09 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الفرنسيّ: باريس سترسل فرقاطتين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبيّ البحرية في البحر الأحمر
أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ باريس سترسل فرقاطتين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبيّ البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس).
وقال ماكرون بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصيّ نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس في قبرص: "نحن بصدد تجهيز مهمة دفاعية بحتة، مهمة مرافقة (للسفن) فقط، يجب إعدادها بالاشتراك مع دول أوروبية وغير أوروبية".
أخبار دولية
الفرنسيّ:
باريس
سترسل
فرقاطتين
الاتحاد
الأوروبيّ
البحرية
البحر
الأحمر
التالي
بيرول: أعضاء وكالة الطاقة الدولية يمتلكون أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط العامة للطوارئ
جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية
السابق
