الرئيس الفرنسيّ: باريس سترسل فرقاطتين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبيّ البحرية في البحر الأحمر

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ باريس سترسل فرقاطتين في إطار بعثة الاتحاد الأوروبيّ البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس).



وقال ماكرون بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصيّ نيكوس كريستودوليدس ورئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس في قبرص: "نحن بصدد تجهيز مهمة دفاعية بحتة، مهمة مرافقة (للسفن) فقط، يجب إعدادها بالاشتراك مع دول أوروبية وغير أوروبية".