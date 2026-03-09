جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية

أدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 آذار.