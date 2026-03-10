ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق في هجوم دام استهدف مدرسة في الأيام الأولى من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.



وقال ترامب بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا: "يجري التحقيق في ذلك الآن".



وأضاف: "مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو"، لافتا الى أنه "لا يعرف ما يكفي عن" الضربة.



وأشار ترامب إلى أن إيران ربما استخدمت صاروخ توماهوك - وهو سلاح لا تمتلكه - لضرب المدرسة.