ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية
أخبار دولية
2026-03-10 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يؤكد أن "التحقيق جار" في الضربة على مدرسة البنات الإيرانية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق في هجوم دام استهدف مدرسة في الأيام الأولى من الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وقال ترامب بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران وأسفرت وفق السلطات الإيرانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا: "يجري التحقيق في ذلك الآن".
وأضاف: "مهما أظهر التقرير، أنا مستعد لقبوله كما هو"، لافتا الى أنه "لا يعرف ما يكفي عن" الضربة.
وأشار ترامب إلى أن إيران ربما استخدمت صاروخ توماهوك - وهو سلاح لا تمتلكه - لضرب المدرسة.
أخبار دولية
ترامب
مدرسة البنات
إيران
التالي
الحرس الثوري الإيراني: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"
الإمارات تستنكر هجوما بمسيرات على قنصليتها في أربيل بالعراق
السابق
0
آخر الأخبار
2026-02-28
مسؤول إيراني للجزيرة: استهداف مدرسة للبنات وقتل مدنيين في ميناب بمحافظة هرمزغان كان عملا متعمدا
آخر الأخبار
2026-02-28
مسؤول إيراني للجزيرة: استهداف مدرسة للبنات وقتل مدنيين في ميناب بمحافظة هرمزغان كان عملا متعمدا
0
آخر الأخبار
2026-03-08
مسؤول أميركي للجزيرة: قواتنا ستواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل دقيق لتجنب إصابة المدنيين والتحقيق في حادثة استهداف مدرسة البنات في إيران مستمر ولم نصل إلى نتيجة نهائية بعد
آخر الأخبار
2026-03-08
مسؤول أميركي للجزيرة: قواتنا ستواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل دقيق لتجنب إصابة المدنيين والتحقيق في حادثة استهداف مدرسة البنات في إيران مستمر ولم نصل إلى نتيجة نهائية بعد
0
أخبار دولية
2026-02-26
البوسعيدي: انتهاء المباحثات الإيرانية الأميركية الخميس بعد تحقيق "تقدم مهم"
أخبار دولية
2026-02-26
البوسعيدي: انتهاء المباحثات الإيرانية الأميركية الخميس بعد تحقيق "تقدم مهم"
0
أخبار لبنان
2026-02-28
"الخارجية" دانت الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعربية وأكدت تضامن لبنان الكامل معها
أخبار لبنان
2026-02-28
"الخارجية" دانت الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعربية وأكدت تضامن لبنان الكامل معها
أخبار دولية
07:22
قطر تتهم إيران بتصعيد الهجمات على بنيتها التحتية المدنية
أخبار دولية
07:22
قطر تتهم إيران بتصعيد الهجمات على بنيتها التحتية المدنية
0
أخبار دولية
06:50
رئيسة المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية
أخبار دولية
06:50
رئيسة المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية
0
أخبار دولية
06:44
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"
أخبار دولية
06:44
إيران تتوعد بمنع تصدير نفط الشرق الأوسط "إلى إشعار آخر"
0
أخبار لبنان
04:31
سفير إسرائيل لدى فرنسا: ليس لديّ علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان
أخبار لبنان
04:31
سفير إسرائيل لدى فرنسا: ليس لديّ علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان
خبر عاجل
2026-03-01
وزير الدفاع البريطاني: تم إطلاق صاروخين باتجاه قبرص حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية
خبر عاجل
2026-03-01
وزير الدفاع البريطاني: تم إطلاق صاروخين باتجاه قبرص حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية
0
آخر الأخبار
05:27
فؤاد السنيورة من عين التينة: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح ودعونا الى تأييد لبناني جامع لهذه القرارات
آخر الأخبار
05:27
فؤاد السنيورة من عين التينة: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح ودعونا الى تأييد لبناني جامع لهذه القرارات
0
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
0
أخبار لبنان
14:56
رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة
أخبار لبنان
14:56
رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
0
آخر الأخبار
04:03
أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جولة رئيس الحزب تيمور جنبلاط على المسؤولين غير مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس النيابي وهذه الجولة انطلقت بعناوين سياسية واضحة عقب اندلاع الحرب مجددا
آخر الأخبار
04:03
أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جولة رئيس الحزب تيمور جنبلاط على المسؤولين غير مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس النيابي وهذه الجولة انطلقت بعناوين سياسية واضحة عقب اندلاع الحرب مجددا
0
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:18
مجزرة في النميرية...
أخبار لبنان
03:18
مجزرة في النميرية...
0
تقارير نشرة الاخبار
03:02
ليل الضاحية الجنوبية كان هادئا...
تقارير نشرة الاخبار
03:02
ليل الضاحية الجنوبية كان هادئا...
0
أخبار لبنان
02:45
مدارس فتحت أبوابها حضورياً وأخرى تعتمد التعليم عن بعد... هذا ما قاله الأب يوسف نصر للـLBCI
أخبار لبنان
02:45
مدارس فتحت أبوابها حضورياً وأخرى تعتمد التعليم عن بعد... هذا ما قاله الأب يوسف نصر للـLBCI
0
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
0
أخبار لبنان
01:52
ليل هادئ في بعلبك - الهرمل وغارات على البقاع الغربي...
أخبار لبنان
01:52
ليل هادئ في بعلبك - الهرمل وغارات على البقاع الغربي...
0
أخبار لبنان
01:23
الصحافي علي بردى من واشنطن للـLBCI: إحباط داخل الإدارة الأميركية من عدم تطبيق لبنان قرارات مجلس الوزراء
أخبار لبنان
01:23
الصحافي علي بردى من واشنطن للـLBCI: إحباط داخل الإدارة الأميركية من عدم تطبيق لبنان قرارات مجلس الوزراء
1
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
2
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
3
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
4
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
5
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
6
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
7
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
8
خبر عاجل
18:53
بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر
خبر عاجل
18:53
بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر
