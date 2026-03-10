الحرس الثوري الإيراني: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"

أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران هي من "ستحدد نهاية الحرب" في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي أن الحرب ضد إيران ستنتهي "قريبا جدا".



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"، مضيفا: "أصبحت معادلات المنطقة ووضعها المستقبلي الآن في أيدي قواتنا المسلحة. القوات الأميركية لن تنهي الحرب".