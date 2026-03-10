اسرائيل تعلن ضرب قاذفة صواريخ إيرانية بعد تعرضها لهجوم صاروخي

أعلنت إسرائيل أنها ضربت قاذفة صواريخ إيرانية بعد وقت قصير من تعرضها لهجوم صاروخي انطلاقا من أراضي الجمهورية الإسلامية، ما تسبب بإنطلاق صافرات الانذار في مناطق إسرائيلية عدة.



وقال الجيش الاسرائيلي في وقت متأخر الاثنين إنه "حدد انطلاق دفعة صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مضيفا أن الأنظمة الدفاعية عملت على "اعتراض التهديد".



وتسببت الصواريخ الإيرانية بإنطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، ما أجبر السكان على التوجه إلى الملاجىء.



وأفادت خدمة نجمة داوود الحمراء للطوارىء بأنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا في أعقاب الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية.



