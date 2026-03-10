مقاتلات بريطانية تسقط مسيرات وتنفذ طلعات جوية "دفاعية" دعما الامارات

باشرت طائرات مقاتلة بريطانية تنفيذ طلعات جوية دفاعية دعما للإمارات العربية المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين، كما اسقطت طائرات مسيرة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.



وجاء هذا التطور في ظل انتقادات وُجهت إلى بريطانيا، ولاسيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة القبرصية، بسبب استجابتها البطيئة للنزاع.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس هبوط المزيد من قاذفات بي-52 الأميركية في قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب غرب بريطانيا الاثنين، بعد هبوط أول قاذفة الجمعة.



وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بلاده سمحت للولايات المتحدة باستخدام قاعدتي فيرفورد ودييغو غارسيا في المحيط الهندي لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة ضد إيران" بهدف تدمير الصواريخ الإيرانية في مهدها.



وأضاف هيلي أمام البرلمان: "تجري المملكة المتحدة الآن طلعات جوية دفاعية لدعم الإمارات العربية المتحدة". وتابع: "نجحت طائرات تايفون في إسقاط طائرتين مسيرتين، إحداهما فوق الأردن، والأخرى متجهة إلى البحرين".



وأعلنت الخارجية البريطانية بشكل منفصل الاثنين، أنه "في إجراء احترازي" سيتم سحب أفراد عائلات موظفي السفارة البريطانية في الإمارات موقتا.



وأكدت الخارجية أن سفارتي بريطانيا في الإمارات، في أبوظبي ودبي، "ستواصلان العمل كالمعتاد".



ويُعتقد أن آلاف البريطانيين عالقون في الإمارات بسبب اضطراب حركة الطيران جراء النزاع.



وأبلغ هيلي أعضاء البرلمان أن أكثر من 170 ألف شخص في الشرق الأوسط سجلوا وجودهم لدى الحكومة البريطانية.



وقال هيلي إن مروحيات من طراز "وايلدكات" و"ميرلين" وصلت إلى قبرص، مضيفا أن السفينة الحربية "اتش ام اس دراغون" المزودة بقدرات دفاع جوي، ستبحر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط "خلال اليومين المقبلين"، وذلك عقب انتقادات من الحكومة القبرصية لعدم تحرك بريطانيا بشكل سريع للدفاع عن الجزيرة.



لكن داونينغ ستريت نفى في وقت سابق التكهنات بأن بريطانيا تستعد لإرسال حاملة طائراتها "اتش ام اس برينس أوف ويلز" إلى المنطقة.



وأفاد مسؤولون بأن ستارمر وترامب أجريا اتصالا هاتفيا الأحد بشأن الحرب.



وكان ترامب قد وجه انتقادات لاذعة لستارمر بسبب رفضه المبدئي لأي دور في الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط ضد إيران.