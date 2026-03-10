البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي

أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن حزنه العميق تجاه ضحايا القصف في الشرق الأوسط، رافعًا الصلاة لكي تتوقف كلّ أعمال العداء فيه.



وأفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، بأنّ الحبر الأعظم خصّ بفكره وصلاته "الكثير من الأبرياء، بمن فيهم العديد من الأطفال" الذين قُتلوا في القصف، و"أولئك الذين هبّوا إلى نجدتهم"، منهم الخوري بيار الراعي، الكاهن الماروني الذي استشهد اليوم في هجوم بلبنان.