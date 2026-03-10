الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أميركية في إقليم كردستان العراق، في ظل استمرار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقال الحرس في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "استُهدف مقر قيادة جيش الغزو الأميركي في قاعدة حرير الجوية بإقليم كردستان بخمسة صواريخ".