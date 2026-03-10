لاريجاني يصف تهديد ترامب بتشديد الضربات على إيران بأنها "جوفاء"

قلل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني من أهمية تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الهجوم على الجمهورية الإسلامية حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.



وقال لاريجاني في منشور على منصة "إكس"، "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء فقد عجز أكبر منكم عن محوه.. فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول".