قطر تتهم إيران بتصعيد الهجمات على بنيتها التحتية المدنية

اتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إيران بمواصلة هجماتها ضد البنى التحتية في قطر، بعد أكثر من أسبوع على تسبب ضربات بمسيرات إيرانية بوقف إنتاج الغاز في الدولة الخليجية.



وقال الأنصاري إن "استهداف البنى التحتية المدنية متواصل.. نندد بأي تبرير يقدّمه الإيرانيون لهذه الهجمات"، من دون أن يحدد المنشآت المدنية التي يجري استهدافها.