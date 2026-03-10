الأخبار
وزير الخارجية الإسباني: أي اجتياح بري إسرائيلي للبنان سيكون "خطأ فادحا"

أخبار دولية
2026-03-10 | 09:52
وزير الخارجية الإسباني: أي اجتياح بري إسرائيلي للبنان سيكون "خطأ فادحا"

حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من أن أي اجتياح بري إسرائيلي للبنان سيكون خطأ "فادحا".

كما صرح ألباريس بأن مدريد طالبت حزب الله اللبناني بوقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن أن إسبانيا سترسل مساعدات إنسانية بقيمة تسعة ملايين يورو (10.5 مليون دولار) إلى بيروت.
 

أخبار دولية

الخارجية

الإسباني:

اجتياح

إسرائيلي

للبنان

سيكون

"خطأ

فادحا"

